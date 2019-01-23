機器人做手術！傳強生擬收購Auris Health

外國傳媒引述消息人士透露，全球最大醫療保險產品製造商強生公司尋求收購Auris Health，這筆交易將使其獲得尖端的手術機器人技術。



消息指，最新一輪融資對Auris的估值大約為20億美元，強生尋求以更高的價格收購。



資料顯示，Auris已從投資者手中融資超過7億美元，其中包括去年11月宣布，由Partner Fund Management牽頭的一輪2.2億美元股本融資。Lux Capital、Viking Global Investors，以及億萬富豪Peter Thiel麾下的Mithril Capital Management也在投資者之列。



消息稱，目前尚未有最終協議，有關收購最終不一成功。強生和Auris的代表均不予置評。

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