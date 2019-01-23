唔使3球都賣唔出！17項物業拍賣全數被收回
2019年01月23日 16:34
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黃開基拍賣今日(1月23日)推出17項物業，包括兩個開價不足三球的屯門「置樂三寶」銀主盤，不過最後全部未能售出。
其中，麗寶大廈低層A室，寶用面積239方呎，開價258萬元，獲搶高至288萬元，呎價12,050元，惟未達底價而收回。至於利寶大廈低層D室，同樣開價258萬元，競投至278萬元後被收回，呎價11,880元。
同場推出牛池灣居屋嘉峰臺2座高層A室銀主盤，實用面積591方呎，已補價自由市場開價700萬元，搶高至735萬元，不過仍未達底價。
該公司營業經理蔡文錦指出，近日市況轉差，買家態度變得審慎，銀行亦不會輕易調低底價，雙方形成拉鋸局面。他又透露，個別物業出價已相當貼近底價。
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