中海油今年產量目標上調至最多4.9億桶

中國海洋石油(00883)公布，2019年淨產量目標為4.8億至4.9億桶，其中，中國約佔63%、海外約佔37%。2018年淨產量預計將達到約4.75億桶，符合2018年初目標4.7億至4.8億桶。2020年和2021年淨產量目標分別為5.05億至5.15億桶和5.35億至5.45億桶。



集團預計，2019年將有6個新項目投產，其中，尼日利亞的Egina油田，以及中國海域的惠州32-5油田綜合調整/惠州33-1油田聯合開發項目已投產，美國墨西哥灣的Appomattox項目，以及中國海域的渤中34-9油田、曹妃甸11-1/11-6油田綜合調整項目和文昌13-2油田綜合調整項目將於年內按計劃投產。



今年集團計劃鑽探173口勘探井，計劃採集三維地震數據約2.8萬平方公里；資本支出預算總額700億至800億元人民幣，其中，勘探、開發和生產資本化支出，預計分別佔資本支出預算總額的約20%、59%和19%。集團將穩步推進增儲上產，紮實推動高質量發展，並保持穩健的財務政策和投資決策。



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