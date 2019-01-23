【fb直播】恒指兩萬七關磨幾耐？聽李偉傑分析！
2019年01月23日 16:37
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李偉傑
隔晚美股假期後復市，三大指數齊齊向下，港股周三(23日)曾跌穿兩萬七，並於此水平爭持，恒指仲要磨幾耐？
重磅股輪流撐市，今日(23日)輪到中資電訊股，中國移動(00941)、中國聯通(00762)幾乎升足全日；中國鐵塔(00788)又創新高！仲有邊隻可追落後？
興業太陽能(00750)控股權擬易手至山東省國資委，停牌數月終復牌！沽壓湧現，股價急跌，反彈博得過？
《東網Ｍoney 18》搵嚟大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑同大家分析，歡迎網民加入討論及發問！
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