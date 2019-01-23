【今日破位表】大市欠方向　資金停泊公用股

美股復市後全線受壓，拖累恒指今日(周三)低開125點報26,879點，但已為全日低位，隨後一度倒升125點至27,131點，午後回至27,000點水平爭持，收報27,008點，微升2點，成交額778億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有13隻，股價創52周新低的股份有58隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



雖然大市表現平平，但5G概念股及公用板塊今日再次起動。中國鐵塔(00788)及中國電信(00728)表現突出，分別收升5%及5.3%，並創下上市新高及52周新高。此外，近日大市上升動力出現減弱迹象，即見資金流入公用股避險，領展房產基金(00823)及香港中華煤氣(00003)今日同創52周高。



興業太陽能(00750)停牌逾3個月後今日復牌，惟日內沽壓沉重。股價裂口低開31%後，最多曾跌逾7成至0.6元，不過隨後持續反彈收窄跌幅，終收報1.11元，仍挫48%，成交額達6.2億元。

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