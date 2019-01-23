小米3度回購股份　為何仍撐不起股價？

外國傳媒報道，雖然小米(01810)已最少3度回購股份，惟近日股價仍然沒有多大變動，收報9.97港元，究竟原因何在？



資料顯示，小米自1月17日以來，已回購近2,000萬股B類股票。根據公司發布的公告，由於這些回購的股票還未註銷，而且有些員工同時行使了股權，令流通股數量實際上反而增加了大約1,140萬股。這意味投資者股份佔比仍在下降，與通常回購後發生的情形截然不同。



股份稀釋，或者是將公司股票數量拆得更細，會降低小米的每股盈利，除非公司把它回購的股票註銷。從時間上看，該公司仍有近兩個月的時間可以回購股票，然後會在今年3月底公布業績前兩周進入「靜默期」。



該股上市以來，股價已在半年內累挫約三成，成為香港新股融資規模至少30億美元的大型公司中，表現最差。

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