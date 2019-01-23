【10年前後】2009年上車盤「一球」有找　如今...

近期興起「10年挑戰」(10 years challenge)，以十年前舊照作今昔對比，套用樓市身上，更是景物依舊、樓價「全飛」。當中，老牌上車屋苑天水圍嘉湖山莊，現時入場價約450萬港元，若這筆資金在2009年初入市，足足夠買4個單位有找。



當年2009年樓市，仍受到金融海嘯影響，相信任誰也想像不到，其後十年樓價會出現如此爆炸性增長。上述上車屋苑2009年時兩房價，跌至不足100萬元就有貨賣，經歷多年升市後，入場費已勁升超過4倍。



即使是該屋苑的車位價格，現時亦高於「一球」，意味當年錯失入市機會的市民，同一筆款項，今時今日連車位都買不到。以呎價比較，該盤本月暫錄29宗成交，平均實用呎價約9,880元，相比2009年初的2,252元水平，出現約3.39倍增長。



相比之下，市區藍籌屋苑期間樓價升幅相對失色，例如鰂魚涌太古城平均呎價由十年前約6,409元，上升約1.8倍至現時約17,950元，屋苑兩房戶近期已回升至約1,000萬元，較十載前約300萬元，也有約2.3倍漲幅。



至於荔枝角美孚新邨呎價向來「低水」，本月暫錄12宗買賣，平均呎價約12,300元，十年升價約1.73倍，而當年呎價則約4,512元水平。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm