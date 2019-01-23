伊朗部署提高石油和天然氣產能

媒體引述伊朗石油部通訊社Shana報道，伊朗國家石油公司(NIOC)下屬子公司周二(22日)與伊朗公司簽署9項協議，總價值10億美元；旨在維護和提高9個老化油氣田的生產能力。



該9項協議是更廣泛計劃的一部分，計劃是包括33個項目以提高伊朗油氣田的生產能力；據報33個項目將在3年內總價值達到60億美元。



大宗商品價格提供商普氏能源資訊稱，周二簽署的協議預計將在未來3年使伊朗產能每日增加近9萬桶，而33個項目的設計目標是將伊朗產能每日提高28.1萬桶。



由於美國去年11月恢復對伊朗制裁，伊朗的石油生產和出口目前受到限制；伊朗原油日產量從11月的15.9萬桶驟降至12月的276.9萬桶。



在恢復制裁之前，伊朗的原油日產量平均為3,603萬桶，是油組內僅次於沙特阿拉伯和伊拉克的第3大產油國。而去年12月，伊朗僅位列第5，排在沙特阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合酋長國和科威特之後。



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