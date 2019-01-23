另類指標：美消費者情緒大跌反利好股市？

外國傳媒報道，擅長於以史為鑑的美國投資通訊及專欄作家Mark Hulbert表示，近期美國消費者情緒大跌，對股市而言反而是好消息，因往績顯示，它們有相反關係。



美國密西根大學消費者信心指數於上周五(1月18日)出乎意料大跌，一下子返回2016年10月以來最低值，令市場大跌眼鏡，美股一度受累，因這是美國總統特朗普上任以來最差，被視為經濟可能見頂。



不過，Hulbert指出，去年3月，該指數創下14年新高，理應很雀躍，但他反而呼籲投資者獲利套現，結果直至目前為止，標指仍低於去年3月水平，原因正正是它們的相反關係。



自1977年起，該指數就每月公布一次，有趣的是，它與反映科技股的納指有着很強的相反關係，而納指與標指及道指亦有正關連。(本文附表)



如果這關係持續，預示美股2019年整年都不用怕。信不信由你了...

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/