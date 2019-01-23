憂英國脫歐　摩通下調滙豐目標價

英國脫歐或不利英資銀行股價表現，摩根大通發報告指，儘管滙豐控股(00005)資產質素穩定，但滙控作為全球性銀行，易受宏觀經濟穿轉變影響，例如經濟增長、通脹壓力，以及政治風險等，故下調目標價9%至80元，但維持其盈利預測不變。



該行分析，若英國決定退出歐盟，將對國家的經濟增長、金融穩定，以及資產價格構成負面影響，但難以準確量化不確定性所造成的情況。另外，潛在的貿易戰風險，亦會影響滙控的貿易融資收入及撥備。



事實上，高盛早前指出，面對環球及英國等宏觀經濟不穩定因素，估計滙控傾向保留資本，遂削減今年及明年的回購股份規模預測，由25億美元大縮至15億美元。



建銀國際亦發報告稱，英國脫歐的走勢已變得更清晰明確，脫歐進程有機會重創金融、房地產及非必需消費品等行業前景。



當中，業務高度集中於英國的在港上市企業，例如滙控、渣打集團(02888)、電能實業(00006)及長江基建集團(01038)等，將會受英國脫歐結果影響。



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