新地逾112億奪啟德維港景住宅地

地政總署公布，啟德第4C區3號地盤住宅地以112.6億港元批出，中標財團為新鴻基地產(00016)。該項目可建樓面約648,629方呎，每方呎樓面地價17,360元，符合市場預期。



今次批出為舊機場跑道區首幅前排面向維港的地皮，上周收到6份標書，部分以合組形式競投，其中會德豐地產夥拍中國海外發展(00688)、華懋集團、帝國集團、恒基地產(00012)及新世界發展(00017)投標。信和置業(00083)則與嘉華國際(00173)合作入標。長實集團(01113)、嘉里建設(00683)等也有參與。



該跑道區在去年底批出的3幅住宅地，均位處後排面向觀塘避風塘方向，成交呎價介乎13,523至15,497元，今次相比下高約12%至28.4%。



整個啟德發展區最貴重地皮亦由新地奪得，該集團於去年以賣地史上最高價251.61億元投得的第1F區1號地盤，每方呎樓面地價17,776元，呎價至今仍是東九龍紀錄。



新鴻基地產副董事總經理雷霆表示，集團對再次投得啟德發展區地皮，今次為舊跑道區上最優質的住宅地，可盡覽維港至到鯉魚門海景，預計將來每個單位都可享有海景，屬區內臨海地標式豪宅項目。他續稱，政府未來會投放大量資源發展區內基建施設，前景非常好，預計項目總投資約200億港元。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，啟德第4C區3號地盤的中標價較他預期好，反映發展商對後市有信心，及對全維港景用地的渴求，相信批出價對該區地價及樓價均有指標作用。他續稱，地皮享有維港煙花靚景，但缺點是交通及生活配套不足，估計項目以中小型單位為主，提供部分大單位及特色戶，將是新鴻基地產的啟德版「海璇」，預計落成後實用呎價約3萬港元或更高。

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