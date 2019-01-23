【空軍透視】鐵塔中電信沽空活躍

近月5G概念大行其道，相關股份不時見炒作。今日市況偏靜下，資金又再次翻兜，中國鐵塔(00788)及中國電信(00728)均升約5%及創下新高，惟兩股沽空活動同時轉趨活躍，需要警惕。



鐵塔沽空金額及比率分別達3.8億及27.6%，相較昨日僅約1.3億元及23%；中國電信沽空金額及比率亦分別達1.1億元及33.6%，相較昨日約4,880萬元及22.3%。



鐵塔今日收報1.68元，升5%。走勢上，該股早前升勢多次受制1.57元回落，過去數周轉為於1.45元至1.57元區間整固後，本周再展升勢，並一舉突破1.57元及1.6元整數關，且成交配合，後市有望再創新高。惟炒風可隨時消散，且以去年12月升浪起步價約1.15元計，至今累積升幅已逾46%，加之沽空活躍，持貨者宜密切留意股價發展，一旦失守10天則應嚴守止蝕。



另中國電信今日收報4.36元，升5.3%。該股自去年12月至今營造圓底回升形態，今日以大陽燭上破頸線4.3元，且成交大增，若可守穩其上，亦有望延續升勢向上，暫宜觀望。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

