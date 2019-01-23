【北水追蹤】騰訊買盤重現　內銀電訊股受捧

港股今日(周三)在27,000點爭持，主板成交778億元。港股通成交額約76億元，較上個交易日增加約4億元，佔主板成交額9.7%；南下資金淨流入13.11億元人民幣。



騰訊控股(00700)收市跌0.7%%報333.2元，其港股通錄得約3.8億元的淨買入，為全日淨流入最多之個股。



個別內銀股受捧，建設銀行(00939)及工商銀行(01398)分別有約2.4億元及8,317萬元的港股通淨買入。



中資電訊股有買盤支持，中國移動(00941)、中國聯通(00762)及中國鐵塔(00788)港股通分別淨流入約8,656萬元、5,864萬元及5,000萬元



國藥集團(01099)、中國神華(01088)及中國通信服務(00552)亦各有約5,522萬元、5,122萬元及4,286萬元的淨買入。



招商銀行(03968)港股通淨流出約1.2億元，為全日淨賣出金額最多之個股。融創中國(01918)、交通銀行(03328)及中航科工(02357)港股通亦分別有約7,375萬元、3,884萬元及1,217萬元的淨沽出。

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