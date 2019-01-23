信德與霍英東基金簽協議　加強雙方在澳娛及澳博參與度

正當澳門將重新競投賭牌之際，信德集團(00242)公布，與霍英東基金會、Lanceford、Interdragon，以及何超瓊簽訂協議，各方共同承諾推進有關澳門旅遊娛樂股份有限公司(澳娛)及澳娛集團的基本目標，即延續發展澳博控股(00880)的全資附屬澳博公司所持的澳門博彩牌照，以及維持澳娛作為澳博控股超過50%總已發行股份的擁有人位置。



按照協議，訂約方將在澳娛集團內全面實行最佳企業管治常規，並遵守法律及監管規定。具體措施包括各方在表決選出澳娛董事會成員時(下一屆表決將於2019年3月底或之前進行)，提交共同的提名建議，並共同同意澳娛主席及董事總經理的任命。



同時，訂約各方將促使霍氏基金與何氏權益分別提名參選的董事，在澳娛的營運管理上有同等的參與機會。此外，亦支持提名上述各方不時批准的人士膺選出任澳娛旗下澳博控股主席、聯席主席及董事。



上述訂約各方現共同擁有澳娛約53.012%股份，即霍氏基金(26.576%)、Lanceford(10.538%)、信德(4.985%)、Interdragon(10.796%)，以及何超瓊(0.117%)。



Lanceford由何超瓊及其弟妹擁有；Interdragon由信德集團擁有60%及澳娛擁有40%。



公告亦提到，澳娛早於1962年由何鴻燊、霍英東及若干其他方創立，至1990年代初，何、霍雙方於澳娛持股超過50%。何氏權益及霍氏基金早於澳博控股2008年上市前，已開始透過協商及共識的方式商討澳娛事務，今次協議反映各方與其前人，多年來對澳娛及澳娛集團事務的一貫處理方式。

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