聯交所股權變動資料顯示，中國電信(00728)於1月17日獲摩根大通增持2,032萬股，最新持股數目約16.78億股。



碧桂園服務(06098)於1月17日獲摩根大通增持514萬股，最新持股數目約1.53億股。



國際家居零售(01373)於1月17日獲FMR LLC增持120萬股，最新持股數目9,422萬股。



元亨燃氣(00332)於1月18日獲Champion Ever Ltd增持130萬股，最新持股數目約29.91億股。



威訊控股(01087)於1月22日獲Smoothly Global Holdings Ltd增持967萬股，最新持股數目約2.72億股。



布萊克萬礦業(00159)於1月22日獲張惠峰增持670萬股，最新持股數目約25.84億股。



漢港控股(01663)於1月22日獲汪林冰增持109萬股，最新持股數目約11.64億股。



錦勝集團(控股)(00794)於1月18日獲Perfect Group Version Ltd增持222萬股，最新持股數目約2.32億股。



香港醫思醫療集團(02138)於1月21日獲邱明利增持13萬股，最新持股數目約7.27億股。



馬鞍山鋼鐵股份(00323)於1月17日獲摩根大通增持64萬股，最新持股數目8,694萬股。



億都(國際控股)(00259)於1月21日及22日獲李國偉合共增持82萬股，最新持股數目約6.56億股。



德基科技控股(01301)於1月21日獲蔡鴻能增持22萬股，最新持股數目約3.67億股。



現恆建築(01500)於1月21日、22日及23日獲丘子敏合共增持55萬股，最新持股數目200萬股。



盈健醫療(01419)於1月16日、21日及22日獲潘振邦合共增持9萬股，最新持股數目98萬股。



萊爾斯丹(00738)於1月21日獲李子彬增持19萬股，最新持股數目約3.7億股。



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瑞聲科技(02018)於1月18日被The Capital Group減持251萬股，最新持股數目約1.93億股。



敏實集團(00425)於1月17日被摩根大通減持25萬股，最新持股數目5,720萬股。



鞍鋼股份(00347)於1月17日被摩根大通減持77萬股，最新持股數目8,622萬股。



首長四方(00730)於1月23日被VMS Securities Ltd減持46萬股，最新持股數目約4.75億股。

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