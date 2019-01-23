科技商機︰三星手機最新「屏中屏」專利曝光

全球智能手機市場增長放緩，手機生產商想盡辦法爭取更多市場份額，三星亦不甘落後。外媒揭露了三星最新的「屏中屏」手機設計專利，為繼「M字額」、水滴屏等設計後，新的突破性進展。



該設計是在手機的前置鏡頭上加入一個低解像度的屏幕，在進行不同動作時，會顯示不同的圖案。其顯示內容與主屏幕毫無關聯，可以顯示一些小圖案或其他背景，例如當量度心跳時，該屏幕就會顯示心跳圖案。另外，這屏幕本身是透明，可自行調節透明度，當使用前置鏡頭時，理論上會變成完全透明。



三星官方本月初宣布，Galaxy新品發布會將於2月20日舉行，屆時將推出使用打孔屏的全新三星Galaxy新旗艦——S10系列。目前「屏中屏」功能處於專利階段，何時能在三星手機中使用暫不得而知。

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