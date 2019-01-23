iPhone去年全球出貨2.25億部　中國市場急挫兩成

作為蘋果公司(Apple Inc.)核心增長引擎的中國市場，iPhone銷售持續低迷，雖然行政總裁庫克連環推出以舊換新、全面減價、密集廣告等措施，但一時間也未能改變現實。



內地市場調查機構旭日大數據公布，去年iPhone全球出貨量約為2.25億部，按年有增長，全球市場佔有率約15%，位列三星之後，排名第二。受惠於X、XR、XS系列，iPhone平均售價進一步向上突破，全年售價9,000元人民幣以上的，出貨佔比約9%。



就不同地區而言，美國是iPhone第一大市場，而且持續高速增長，去年出貨6,700萬部，最暢銷的是iPhone 8、iPhone X、iPhone 8 Plus，銷量分別為1,201萬部、1,014萬部、994萬部，佔比分別為18%、15%、15%。



中國出貨量大跌近兩成，僅售出4,356萬部，其中X/XR/XS系列佔比接近6成，進一步劃分iPhone X為36%、iPhone 8 Plus為16%、iPhone XR為10%，iPhone XS系列遇冷。



西歐出貨量3,180萬部，iPhone 8、iPhone 7、iPhone X分別佔20%、15%、13%，新一代XR/XS系列佔比僅逾半。



日本市場出貨量1,600萬部，增長近兩成，iPhone 8、iPhone X、iPhone XR分別佔36%、13%、12%。



加拿大市場456萬部，當中以老機型暢銷，iPhone 8、iPhone 7、iPhone 8 Plus分別佔29%、19%、13%。



俄羅斯市場380萬部，老機型更佔據多達九成，最熱賣的居然是iPhone SE，佔19%，另外iPhone X佔15%、iPhone 7佔14%。



旭日大數據認為，今年iPhone必須加大創新力度，以吸引消費者換機，同時要進一步重視中國市場，每款產品應提供多個價格層次選擇。

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