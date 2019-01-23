英家電生產商Dyson遷冊至新加坡　原因係...

正研發電動車的英國家電生產商Dyson宣布，將總部由英國遷往新加坡，行政總裁Jim Rowan稱，決定並非因為稅率或英國脫歐因素，而是反映亞洲市場的重要性與日俱增。



該公司披露去年收入達44億英鎊，增長28%；純利首次突破10億英鎊，總額為11億英鎊(約109億港元)，增長37.3%，當中一半來自亞洲市場。



是次搬遷總部不涉重大人事變動，因Rowan現時已駐新加坡，財務總監及首席法律總監未來亦會調往當地。目前該公司僱用接近6,000名工程師及科技人員，分散在亞洲及英國。



Dyson稱，未來會繼續增加研發開支，包括把新加坡的科技中心規模增加一倍，並投資「數億英鎊」於機械人，亦會與英國政府進行磋商，斥資3.5億英鎊在當地興建測試中心。



公司去年10月宣布會在新加坡設廠，生產電動車。



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