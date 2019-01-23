全球最受敬佩公司排名出爐　Apple蟬聯第一

美國《財富》雜誌針對3,750名企業高管、董事，以及分析師的調查進行分析，結果蘋果公司(Apple Inc.)蟬聯「全球最受敬佩公司榜」首位。



該調查在去年10月與11月之間進行，當時正值Apple股價高漲，惟之後因預警收入下降而節節向下。因此，《財富》雜誌表示，Apple今年得分不錯，但明年就很難說。



「二哥」則是亞馬遜，它同時是最有希望取代Apple，成為全球最受敬佩公司的競爭者。Alphabet則從第3跌至第7。串流視頻公司Netflix從去年第11位升至第8位。Facebook則由第12位狂跌至第44位，很大程度受數據隱私醜聞影響。



另外，新加坡航空公司為排名最高的亞洲公司，名列第18位。儘管中國不乏頂級科技公司，但排名最高的阿里巴巴亦只在第34位。



值得一提的是，該調查問卷的大多數受訪者為美國人。前十名依次為Apple、亞馬遜、巴郡、華特迪士尼、星巴克、微軟、Alphabet、Neflix、摩根大通，以及聯邦快遞。

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