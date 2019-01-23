創富奇「財」：的士佬曾破產　點再站起創過億身家？

香港地只要肯捱、肯搏，自可創出成就，寫下典型港人的奮鬥史。友聯投資集團董事總經理陳民強便是一例，年輕時一日打兩份工，其後轉職的士司機，於1980年代開始大手買入的士牌建立王國。雖然曾經歷破產，但他重新振作，再次成功致富，如今身家已逾億元。



陳民強農家出身，中五畢業後被派到糧油貿易公司工作，即使工作6年後薪金尚算不錯，但他未有滿足。剛好兩位任職的士司機的哥哥買下一架的士，三人決定「分三更」駕駛，他26歲時正式投身的士行業。



直至1970年代，香港經濟起飛，他與友人合資購入逾30部工程車，承包多個基建項目，包括萬宜水庫及南丫島發電廠等。雖然公司發展順暢，但他仍然掛念揸的士的日子，所以放假時會租車做替更。



對的士業的情意結驅使他數年後退股基建公司，套現買入首架的士，選擇3年供款期(當年投資者普遍選擇7年期)。他認為，縮短供款期令自己更勤力，而當年的士司機收入較白領，甚至警察更高，使他自豪。



於1980年代，不少的士行家棄車轉行，他本着人棄我取的精神，大手買入多部的士，與車房合作開設的士車行，建立的士王國。他又於1993年購入47部小巴，當時每部作價162萬元，在3年後每部以278萬元沽出，這一役大賺逾5,000萬元。現時他僅持在牌價高達600萬元時購入的兩部小巴，更笑言「依家小巴牌價跌到300萬，我都無咗一半啦」。



【九七破產 兩年後重新站起來】

除投資的士及小巴外，陳民強亦曾大手投資物業，但卻因此身家大縮水。在1990年代中期，他持有多個豪宅，包括中半山帝景園、曉峰閣及山頂道62號的單位，以及謝斐道及威菲路道地舖，亦有收購一所證券行。



不過，好景不常，1997年金融風暴突襲，股樓暴跌，他慘變負資產一族，更因資不抵債，公司被銀行要求清盤，最後被債權人申請破產。



辛苦打拚的財富一夜消失，沒有令陳民強放棄，兩年後憑藉多年的寶貴經驗捲土重來。他向銀行商討，先處理舊公司的壞帳，再買入的士牌。



他又於2010年，斥資逾2,000萬元購入18部旅遊巴士，主要經營校巴及村巴，當時一部旅遊巴士作價100萬元，現已升至300多萬元。近年他再下一城，奪得港澳專線的經營權，他指，旅遊巴牌價走勢視乎個人遊人數而定，需求高時牌價自然上升，現時營運旅遊巴的年回報約5至6厘。



【小知識：投資的士牌僅宜行內人】

市區的士牌價曾在2015年高峰期時升逾700萬元，惟4年後跌價近三成，回落至不足500萬元。究竟現時的士牌價是否見底、值不值得投資？



現持有多個市區、新界及大嶼山的士牌的陳民強指，牌價下跌主因是市場氣氛不佳，受白牌車增加等負面因素影響，引發的士牌沽貨潮。



然而，他補充，大部分持有人為的士司機，自己揸一更，將另一更出租，而他們所持有之的士牌亦早在十多年前，甚至20年前購入，作價僅百多萬元，部分人去年見牌價升逾600萬元，便選擇從高位沽貨套現。



另外，亦有「爸爸級」將牌照套現後，選擇將部分資金給予子女作置業首期。近日牌價跌至不足500萬元，他們有意再次入市。



他認為，有意投資的士牌的準買家，不妨先考取的士司機牌照，自己先租車試做數個月，了解的士行業後再考慮入市。



若於現階段入市，僅建議本身有意投身的士行業的人士入市，因可選擇自用及租出。單以投資性質買入的士牌的話，目前投資回報有限，市場有更多值得投資的產品。

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