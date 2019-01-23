逸瓏灣8提價約2%加推　折實平均呎價約1.46萬

信和置業(00083)旗下大埔逸瓏灣8今日(1月23日)開售反應理想，發展商剛乘勢加推全新價單，提供118伙，包括首度推出的四房大戶。該批單位市值約14.65億元，扣除最高優惠後，折實平均呎價14,633元，是次加價約2%。



至於整批單位折實售價由613.42萬元起，最低呎價12,289元起。最高售價則為2座15樓A室四房戶，實用面積1,008方呎，折實售價1,605.66萬元，呎價15,929元。而最高呎價為3A座G樓C室特色戶，實用面積751方呎，平台面積470方呎，折實售價1,567.5萬元，呎價20,872元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/