新盤UPDATES︰市況回勇　發展商提價加推

新盤開售紛紛錄得理想銷情，發展商乘勢積極提價加推單位應市。同時，豪宅現樓項目續獲高價承接，整體一手市況持續回勇。



●逸瓏灣8提價2%加推 折實平均呎價1.46萬

信和置業(00083)旗下大埔逸瓏灣8今日(1月23日)開售反應理想，發展商剛乘勢加推全新價單，提供118伙，包括首度推出的四房大戶。該批單位市值約14.65億元，扣除最高優惠後，折實平均呎價14,633元，是次加價約2%。



至於整批單位折實售價由613.42萬元起，最低呎價12,289元起。最高售價則為2座15樓A室四房戶，實用面積1,008方呎，折實售價1,605.66萬元，呎價15,929元。而最高呎價為3A座G樓C室特色戶，實用面積751方呎，平台面積470方呎，折實售價1,567.5萬元，呎價20,872元。



●逸瓏灣8開售：售逾170伙 兩房沽清

信和置業營業部聯席董事田兆源稱，旗下大埔逸瓏灣8累售逾170伙，當中兩房戶已沽清，有3組買家購入兩伙，最大手買家斥2,157.6萬港元，購入兩個3A中層A室三房戶，呎價13,849元。



另外一組現居於逸瓏灣的客人則斥資約1,800萬元，購入一個兩房及一個三房戶作投資，據了解，買家需支付稅辣。



而兩個花園特色戶亦已售出，其中3C地下B室，實用面積664方呎，平台面積361方呎，成交價1,240.67萬元，呎價18,685元，屬項目現時新高。



●天鑄複式戶逾1.42億沽 呎價6.26萬

新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄，今日(1月23日)以招標形式售出2伙分層單位，套現超過2.4億元。當中包括第3座22及23樓B室，為連平台複式戶，實用面積2,278方呎，成交金額逾1.42億元，呎價62,600元。而另一標售單位為第6座21樓A室，實用面積2,018方呎，成交價逾1.02億元，呎價51,000元。



●海之戀頂層戶呎售逾2.35萬

長實集團(01113)旗下荃灣海之戀，新近售出2伙，其中6座50樓頂層D室，實用面積770方呎，成交價逾1,809.57萬元，呎價23,501元。成交紀錄冊顯示，該盤同座低一層相同面積的49樓D室，本月15日才以逾1,967.96萬元售出，是次售出單位高一層反而售價低約8%。

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