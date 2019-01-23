虛擬貨幣頂級專家：比特幣恐一文不值

外國傳媒報道，區塊鏈初創企業投資者、虛擬貨幣頂級專家BCG DV創辦人Jeff Schumacher警告，比特幣價格恐跌至「0」。目前比特幣徘徊3,500美元，較2017年12月歷史高峰2萬美元大幅下挫。



他說：「我真的相信比特幣會跌至零，雖然它是偉大的技術，但不認為能成為貨幣，因它沒有任何基礎。」



他又透露，目前區塊鏈業界正嘗試創造「開放型去中央化系統」，將適合商業使用，與現時的雲計算類似。



據了解，該技術包括目前的手機支付，意味將來信用卡或許絕迹。事實上，亞洲一些國家已出現類似情況。Schumacher預計，新技術或許3年內就會成為主流。

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