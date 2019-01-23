英內閣潑冷水！未打算延脫歐期限　鎊匯仍企1.3

外國媒體報道，親歐的英國在野黨工黨首席財政發言人麥克唐奈表示，為防「無協議」脫歐，工黨很有可能支持由國會議員提出的修正案，將脫歐期限延後。



這顯示英國議會在排除無協議脫歐上，立場更加接近。英鎊兌美元彈上1.3關口，目前報1.3032。



然而，政府內閣對此大潑冷水。英國貿易大臣福克斯表示，英國能在3月的截止期限前拿出脫歐協議，想要延遲脫歐的人，其實是想停止這件事。首相文翠珊稱，政府正致力達成議員能支持的脫歐協議，延長《里斯本條約第50條》並不能解決脫歐問題。

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