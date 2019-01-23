樓價UPDATES︰粉嶺中心本月暫錄8宗成交

部分買家趕於農曆新年前入市，帶動粉嶺中心於本月暫錄約8宗成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●將軍澳中心7座高層G室，向西南望海景，以兩房間隔，實用面積約436方呎。單位以780萬元放盤數個月，議價後減價65萬元，以約715萬元成交，實用呎價約16,399元。原業主於2010年12月以約323萬元購入上址，期內升值約1.21倍。



●將軍澳居屋廣明苑本月連錄成交，近期F座高層14室兩房戶，實用面積426方呎，座向東北望開揚運動場景，累減75萬元，於已補價自由市場以525萬元售出，實用呎價12,324元。



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新界區



●粉嶺中心G座中層8室，實用面積約368方呎，為兩房間隔，享內園景觀，以450萬元易手，實用呎價約12,228元。買家為區內租客，心儀單位間隔四正，加上業主願意減價，故決定入市。



●元朗尚悅本月暫錄約3宗成交，屋苑8座低層J室兩房戶，實用面積約440方呎，向南享開揚景。原業主叫價570萬元放盤約兩個月，吸引區內租客睇樓，終輕微減價至565萬元成交，實用呎價約12,841元。



●天水圍栢慧豪園5座低層A室，實用面積494方呎，以兩房設計，有區內換樓人士見上址鄰近家人居所，方便照應，加上價錢合理，便決定不睇樓以540萬購入作自用，實用呎價10,931元。



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