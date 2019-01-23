為了57億美元圍牆撥款　特朗普已「輸凸」

為了爭取57億美元的邊境圍牆費用撥款，美國總統特朗普不惜讓政府局部關門逾一個月，有專家估計，特朗普已「輸凸」！



評級機構標普美國首席經濟學家Beth Ann Bovino最近預測，即使美國政府在本周末能重新運作，美國政府局部關門將給經濟帶來約60億美元損失。換言之，損失已高於建圍牆費用。



他指出，從去年12月22日開始的美國政府局部停擺，平均每周直接和間接成本總計達12億美元。政府停擺愈久，影響就愈大，對行業和消費者的損害亦會擴大和加深，預計平均每周停擺導致的成本將會增加。

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