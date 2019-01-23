經濟大師席勒：熊市風險仍在　大跌時辰或已到

外國傳媒報道，2013年諾貝爾經濟學獎得主、自創經周期因素調整後市盈率(CAPE)指標的耶魯大學著名教授席勒(Robert Shiller)表示，雖然美股近期收復了去年底部分失地，但大跌的風險依然存在。



他說：「雖然我對自己的預測能力不具信心，但我認為2019年依然有熊市風險。感覺上股市出現某程度下跌的時機或已到，因為股市牛市已持續一段長時間，而且出現一些冧市徵兆，以及我們未真正看到通縮威力。」



他指出，聯儲局是主導市場的其中一個基礎，現時官員們正嘗試穩定市場，自前主席耶倫開始，當局變得可預測及溫和。



對於美國政府局部關門，他表示，雖然目前為止股市未見明顯影響，但相信市場已憂慮，一旦股市轉趨波動，將變得更脆弱。

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