中國再遭孤立？全球傾電子商務新規則

外國傳媒引述3位消息人士透露，中國可能被排除在建立全球電子商務市場新規則的談判之外，因為中國試圖淡化這項計劃所要達成的目標，遭到美國等其他國家反對。



報道指出，關於針對25萬億美元電子商務市場建立規範的談判，勢於周五(1月25日)在達沃斯經濟論壇期間啟動，涉及近70個國家，將是國際高標準協議。消息人士稱，相關磋商正進行，此次談判是要尋求建立現代貿易基本國際機制，減少電子商務的跨境障礙，並削減成本。



若能達成協議，將有利Alphabet、亞馬遜，以及Facebook等美國公司。這些公司均試圖擺脫國際數據和服務器本地化要求，而造成的繁重貿易限制。中國駐世貿組織代表團回應時稱，尚未就是否加入此次電子商務規則談判做出最終決定。

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