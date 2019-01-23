夜市UPDATES：企業績優！道指飆近300　港夜期高水

美國企業業績對辦，市場暫且放下眾多不利因素，美股道指高開後，升勢一度擴至近300點，高見24,700點，升296點；標指報2,648點，升15點；納指報7,071點，升51點。港股力守二萬七關，期指夜市報27,132點，升147點，高水124點。



道指成分股當中，聯合技術飆7%、寶潔升6.08%，以及國際商業機器(IBM)升1成，三股領漲大市，它們季度盈利均超出預期。



至於受市場關注的美國政府局部關門，參議院決定將於當地時間周四(24日)，對兩項旨在結束關門狀態的提案進行關鍵投票，其中一項提案由共和黨提出，另一項提案由民主黨提出，惟市場預期兩個方案均難獲得通過。



另一邊廂，有報道指，英國議會更加接近阻止無協議脫歐的立場，反對黨工黨領袖科爾賓已表示，支持推動二次公投的計劃。英鎊兌美元升破1.3關口，日內漲逾0.4%。歐洲股市則個別發展，英股跌24點，報6,876點；德股升32點，報11,122點；法股升21點，報4,869點。



值得留意的是，避險資產轉弱，美元兌日圓一度升至110關口，日內上升近0.6%。



【22:33】在業績理想消息帶動下，美股周三(1月23日)開市早段回穩，道指反彈236點，至24,641點；納指升45點，至7,065點；標指升12點，至2,645點。



國際商業機器(IBM)去年第4季純利和收入雙雙勝預期，並唱好今年經調整後每股盈利最少13.9美元。IBM股價早段漲6.85%至130.91美元。



摩根士丹利將沃爾瑪投資評級由「中性」上調至「增持」，稱該公司是少數今年盈利可望增長的零售商。沃爾瑪股價早段升1.56%至99.01美元。

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