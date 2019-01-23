中海油：油價50至70美元都可以接受

於最新戰略展望中，中國海洋石油(00883)維持今年油氣產量目標於4.8億至4.9億桶油當量之際，還輕微上調明年目標到5.05億至5.15億桶油當量，以及定出2021年要達到5.35億至5.45億桶油當量。



事實上，中海油早前提出日均產量2025年要達到200萬桶油當量，即全年7.3億桶油當量的目標。首席執行官袁光宇指，之後幾年增速的確是比較快，惟現時公布的目標只是以現有資源有把握實現的產量，直言「我們不滿足於此」，方法除了加緊勘探，還有把握機遇進行海外併購。



他補充，中海油要在天然氣方面「加大力度」，因為國際同業天然氣產量達到三至五成，而中海油只有兩成。



中海油預計，去年全年資本開支只有630億元人民幣(下同)，少過目標範圍下限700億元。袁光宇解釋，主要是公司效益提高，以及非洲烏干達項目因要與當地政府磋商稅收等，進度有所延遲。不過，按照手上項目，他有信心今年資本開支可以實現700億至800億元的目標。



雖然油價前景「很難說」，但袁光宇稱，50至70美元都能支持集團增加產量和儲備，不會影響開發進度和勘探力度，「都可以接受」，而且中海油是中國石油業「盈利最好的公司」。他有信心今年可以繼續維持成本優勢。

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