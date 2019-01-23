全球估值最高AI獨角獸　深圳優必選身價勢升至780億

深圳人工智能(AI)初創企業，亦是俗稱「獨角獸企業」(估值10億美元以上的未上市企業)的優必選(UBTech)創辦人周劍，在接受內媒訪問時透露，目前該公司C+輪融資即將到位，並會在合適的時間公布，完成後，估值料達100億美元(約780億港元)，成為全球估值最高的AI創業公司。



周劍認為，目前人工智能機械人尚處於早期起步階段，無論是電腦語音、視覺等技術皆仍存在一定問題；其次是機械人本體的成本過高，大規模產業化還需要時間。



周劍又指，優必選去年的收入實現幾倍增長，已實現盈利，並與騰訊控股(00700)合作推出個性化智能教育機械人Alpha Ebot、悟空機械人，雙方圍繞着人形機械人這智能終端共同打造服務與內容生態。



踏入今年，周劍指，優必選的確有上市計劃，亦會在合適的時間對外公布。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/