對沖大鱷：市場仍太樂觀　歐洲恐最先引爆經濟災難

外國傳媒報道，「鱷王」達利奧(Ray Dalio)旗下對沖基金Bridgewater Associates聯席首席投資官Greg Jensen表示，他對經濟增長前景展望，較市場和央行官員更悲觀。



Jensen來頭不少，曾與達利奧一起擔任該公司的投資總監。



他說：「雖然人們肯定已下調了經濟增長預期，你在達沃斯經濟論壇聽得多，但我們認為，他們調整的預期還未夠，尤其對美國企業盈利預期過高，而且聯儲局和其他政策制定者，依然普遍預測較我們預期為高的經濟增長。」



他預計，利率反而會下調。歐洲市場將是第一個考驗，因為該地區經濟水平更差，通脹更低，許多地方接近通縮，並且已是負利率。他們的動向將成為領先指標，因他們很難更加放鬆，而美國或中國則擁有更多可用的工具。



他曾於去年12月表示，2019年經濟增長將接近衰退水平，美國約為1%，其他發達國家則略低，現金繼續成為美股和債券的可行替代品。

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