【名家筆陣】易憲容：如何有效遏內房炒風？

當代內地著名經濟學者易憲容在東方日報《經濟博「易」》專欄中表示，最近，無論是中央經濟工作會議的文件，還是領導人的講話，都在一而再再而三地強調「要穩妥實施房地產市場健康發展長效機制方案」。早些時候，市場一直認為中央政府的政策文件不太講房地產市場了，意味2019年房地產市場宏觀調控政策將全面鬆綁。但是，實際情況與之相反，中央最近一直在強調「要穩妥實施房地產市場健康發展長效機制方案」，何出此言？



這是因為就目前內房實際情況而言，十幾年以來愈是調控，房價愈上漲，許多城市的地產泡沫愈益膨脹。一線城市的房價，對於90%以上的絕大多數人來說，他們對購買住房已經是連想都不敢想的事情了，更談不上進入市場購買。



即使中央提出內房「只住不炒」的定位，但在一個購買住房以投機炒作為主導的市場，這原則淪為理論，實際執行仍是非常遙遠。這也使得儘管2016年以來中國各級政府出台了一系列的房地產調控政策，但各地的房價還在上漲，特別是三四線城市的房價去年還出現了快速上漲。長此下去，內房泡沫最終只會破滅，並引發金融危機，因此建立健康發展的長效機制是非常重要。



要建立內房的長效機制，應從以下幾方面入手。首先，在「只住不炒」的原則上，把住房嚴格分為三個完全隔離的市場。第一類是完全保障性住房市場，佔比兩成，這市場由政府公共財政建造住房來保障低收入居民的居住問題。



第二類是完全的住房消費市場，佔比六成，這由政府及農村集體供應土地，所建住房只能用於消費，容許自由交易，但交易的任何收益都要通過嚴厲的稅收機制收回，以此完全去除內房的賺錢效應。



最後一類是所建住房既可投資也可消費的市場，佔比不得超過兩成，包括高檔住房、租賃性住房等。這市場基本上完全以市場價格機制運作，並以有效稅收政策鼓勵住房租賃市場發展，以相應稅收限制炒作高檔住房。所以，房地產市場發展模式調整，是當前中國房地產市場持續健康發展長效機制確立的第一步。



其次是，政府要全面清除當前內地房地產市場政府無所不用其極的行政性的調控政策。這些行政性的房地產市場的調控政策，則是中國房地產市場十幾年來調控政策出台愈多，房價上漲得愈快的根源。可以說，在一個購買住房就能夠賺錢、購買住房投資已經成了一種宗教，房價只漲不跌的市場中，這些政策對住房投機者而言，除了增加炒作成本外，對遏抑炒賣是十分有限，反之成為房價只漲不跌預期的重要因素。



還有的是，為了落實房地產市場「只住不炒」的市場定位，政府的房地產宏觀調控要從經濟槓桿入手，即通過內房信貸及稅收政策，讓市場真正轉為由消費主導。對於房地產的住房政策，就得通過住房按揭貸款首付比例及按揭貸款利率來限制投機炒作性住房。只要確定入市目的是炒作，就要全面提高首付比例及按揭貸款利率。



同時，要用稅收政策在事前、事中及事後把住房投機炒作及住房消費嚴格區分清楚。住房是投資炒作還是消費，在交易環節來判斷是十分容易的。凡是購買獲利就是投資炒作，而不在於一套住房還是幾套住房。在這種情況下，就得透過嚴格稅收制度把炒賣的利潤收回，讓置業無利可圖，住房市場沒有賺錢的功能，房地產市場才能夠回到持續健康發展之路，建立內地房地產市場的長效機制。



當前中港樓市之所以問題重重，在於沒有實施嚴厲的稅收政策，完全去除投資獲利的功能，使投資物業成為低風險的賺錢工具。只要獲利功能一日不除，樓市一日不能健康發展，這就是中港地產市場的癥結所在。

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