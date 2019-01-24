證券界全面睇淡濠賭股前景

隨着中國經濟不確定性的影響逐步顯現，證券界幾全線看淡今年澳門博彩牌照營運商的盈利表現。根據彭博社本月初對9位分析員進行調查，在六間博彩營運商中，估計有五間去年第四季度扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)的按年增長，會低於上個季度時的預估。



其中，何超瓊任聯席董事長的美高梅中國(02282)，2018年第4季盈利更預期會倒退。



調查亦顯示，分析員除了預計博彩營運商的盈利增長進一步放緩外，亦調低今年澳門博彩收入的預測，一眾預估的中值較2018年賭收水平下跌1%，相比去年11月份彭博社的調查預測為按年增長5%，反映證券界在短短兩個月對澳門博彩業前景明顯轉趨悲觀。



外電引述澳門博彩監察協調局數據顯示，去年第四季貴賓廳博彩收入按年增長僅3.4%，為過去九個季度以來增速最差，而季內中場賭收按年增長為15.9%，亦為2017年第3季以來最慢。



事實上，券商早已看淡今年博彩業的開局。繼Sanford C. Bernstein早前預計澳門今年一月博彩收入將按年縮8至12%。滙豐環球研究及花旗亦加入唱淡本月的賭收表現。滙豐環球報告指，澳門今年1月首二十日之博彩收入為156億澳門元，意味過去一周的日均賭收為7.86億澳門元，略高於對上一周的日均賭收7.14億澳門元，而2018年同期日均賭收則為8.57億澳門元。



該行表示，澳門的禁煙新政策對貴賓廳及高端中場均有負面影響，主因是賭客在賭桌所花的時間減少，而農曆新年期間的流動性收緊亦會有影響。



花旗最新報告亦因應業界1月份已有的賭收數據，維持本月240億澳門元的賭收預測，即按年下跌9%，主因農曆新年時間與去年不同。該行指，今年的農曆新年長假為2月4至10日，而新年前的一周及新年首兩天傳統上為行業淡季，按今年1月及2月合計，料賭收按年升幅僅3%。

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