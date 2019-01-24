古勝：5G概念股年內睇高一線

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，雖然周二美股下跌，但港股昨日仲企穩兩萬七關口，成交係就係縮番些少去到778億元，但點睇都唔算好弱，究竟港股葫蘆裏賣甚麼藥呢？



若從外圍及內在因素作分析，外圍方面，現時主導環球投資市場最大因素：中美貿易戰談判前景未見明朗化，估計最快都要到本月尾的會談先至有啟示。由於現時與距離早前定下的90日死線(3月1日前)尚有一段日子，加上英國脫歐又未去到絕境，所以估計中美兩國仍以「拖字訣」為主。



至於內在因素，按中國早前公布的去年國內生產總值數據，估計今年經濟增長唔會好得去邊。不過，人行加強放水力度，又落實較寬鬆貨幣政策，加上其他相關部門發布對汽車及家電有利之政策消息，在「一加一減」下影響中性。故見近期A股彈得唔錯之餘，港股成交亦不似去年尾咁靜。



簡單而言，外圍前景縱使唔多樂觀，但又有中國放水因素抵銷，令港股現時走勢都係靠「消息」同「氣氛」帶住走，無乜大方向。



近期市況開始出現變化，明顯係資金只會輪流炒作個別板塊，昨日就輪到追捧5G概念股及本地地產股，唔再好似一月初咁升勢咁全面。相信係農曆新年假期臨近下，大戶開始逐步放軟手腳，等長假過後先再作部署。



姑勿論大戶短線部署係點，今年是中國5G發展大年，而且華為的5G智能手機可望在6月登陸市場，資金見個市冇乜主題炒，便一窩蜂衝入去相關股份上，帶動京信通信(02342)昨日升8.5%，中國通信服務(00552)升7.8%，而近期愈升愈有的中國鐵塔(00788)亦升5%。



由於華為事件似再度發酵，必然會影響近日市場氣氛。但考慮到中國對事件態度強硬，且5G產業的發展，其實關係着多個行業前景，包括手機設備、晶片以至新經濟企業等，故相信不會動搖中國發展5G的決心，未來前景確可看高一線。



另外，大行對鐵塔的看法普遍唔錯，好似中金及大摩皆給予集團目標價2元，投資評級分別為「買入」及「增持」。策略上，身處熊市，買貨當然揀番強勢股。睇番鐵塔股價近期雖然已累升唔少，9日RSI亦高見74進入超買區，但計及行業發展和置身市場炒作焦點下，鐵塔股價有望高處未算高，只要守穩20天線約1.5元，可繼續逢低吸納，首個目標先睇1.9元。



至於本地地產股做好，主要係番炒美國減慢加息因素，暫無特別利好因素。如果未有貨可先納入觀察名單，謀定後動。

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