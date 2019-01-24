陳蓓敏：裕元不利因素已作反映

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，道指周二下跌301點，收報24,404點，月內道指已由低位22,686點累升逾2,000點，稍稍回吐合情合理，支持位在23,500點。



臨近本月底中美貿易談判，即有消息指華府將在最後限期三十日前，正式向加拿大提出引渡華為孟晚舟到美國受審程序，在加拿大一方，法院則需在30日內，根據指引和美方證據決定是否足以作出引渡，又或孟晚舟會否提出上訴，須觀望進一步發展。



缺乏方向下，港股只見窄幅上落，整固於26,800至27,150點，各分類板塊中，只有地產和公用分類指數表現較佳。電訊股藉5G因素受捧，中國鐵塔(00788)見高位1.72元後回軟，料後市股價仍可試高位，但宜審慎。



近期體育用品股走勢不俗，裕元集團(00551)公布去年全年綜合累計經營收益淨額為97億美元，按年升6.4%。然而，受到中美貿易戰影響代工製造業務，毛利收窄，料裕元全年純利較2017年度回軟。其股價已由高位累計跌約45%，現價估值遠較其他同業更具吸引力。



集團周三股價創月內高位26元，且配合成交增加，漸漸回補去年4月中下降裂口於24.5至26.5元。建議吸納，目標價28.8元，止蝕位24元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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