金曹：推算恒指首季目標

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，由於美國黨爭激烈，已經控制眾議院的民主黨，堅持不肯批出50億美元撥款讓美國總統特朗普興建墨西哥圍牆，結果美國政府停擺一個月。



參議院周四將表決兩份分別由總統特朗普和民主黨提出的議案，尋求重開政府。不過，由於議案需要取得60票方獲通過，在目前雙方企硬的情況下，外界預料停擺情況將持續下去。



評級公司惠譽已經表明，如在3月也無法解決，有可能調低美國的「AAA」信貸評級。所以現時港股雖然持續拉升，但見到指數期權相當克制，成交活躍Call維持有27,000至27,600點。2月Call則部署在28,000至28,200點，估計1月結算過後，2月會比較窄幅。



由於有消息指美國貿易代表辦公室原定於本周與中國兩名副部長級官員開會被取消，導致周二道指大跌300點，但其後白宮已否認有關消息。由於特朗普已多次表示與中國談判順利，估計中美雙方應會努力在3月1日90日停戰限期前會有協議出台。



美方的要求有四方面：一、要在兩年內削減中國高達每年3,000億美元的貿易赤字；二、加快開放中國市場；三、結構性改革、禁止國家資本資助企業爭奪市場；四、禁止中國強制美國企業分享敏感科技及盜竊知識產權。



據聞增加購買美國貨及開放市場有得商量，但國家資本扶助企業是國策，很難讓步，而中國亦拒絕承認有強制科技轉移。所以，3月初市場要面對美國政府停擺的後遺症、及中美貿易談判是否找到一個大家滿意的方案。



以下附表是2月最大未平倉合約可供大家參考期權投資者如何看短期的重要支持阻力位：



套用期權計價模型，引伸波幅除以2，即是一個標準差或68%概率的上升或下跌間距。例如恒指去年第4季收報25,845點，而1月恒指引伸波幅大概是18.5至27，即估計第1季合理升幅或調整是9.25至13.5%，即目標價先看28,235點，而29,334點阻力巨大。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

