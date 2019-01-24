林嘉麒：人行政策操作留有一手

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指周一見過27,300點後，反覆於27,000點尋找支持。投資者似在找短期底，昨日曾考驗10天線支持，要留意久守必失，短期風險因素一旦轉壞，近期強勢都會是過去，最新消息變化最為重要。



下周為中美第二輪貿易談判，現時雙方在某些層面上仍有分歧，加上華為事件近日再度發酵，一旦談判出現問題，港股走勢就會立即逆轉，不得不防。



近期能夠支撐大市，最可信賴的人行繼續放水。人行昨日開展了今年一季度定向中期借貸便利(TMLF)操作，為去年12月所作的決定。其中，符合相關條件並提出申請的是大型商業銀行、股份制商業銀行和大型城市商業銀行。



今次操作金額為2,575億元人民幣，金額是根據有關金融機構去年四季度小微企業和民營企業貸款增量而定。儘管是次金額未及預期般大，或會令市場有點失望，惟操作期限可以由一年於到期時可根據金融機構需求續做兩次，實際使用期限可達到三年。操作利率為3.15厘，比中期借貸便利(MLF)利率優惠15個基點，符合市場預期。



是次操作可視為「結構性降息」，也是2016年以來首次人行層面的價格下調。利率下調，加上延長實際期限，比MLF利率更優惠。事實上，人行行長易綱曾提出「我們正在從數量調控為主向價格調控為主轉變的過程中」。是次放水在本質上出現改變，某程度上有一定限制。不過，總較往日的大水猛灌，灌完卻下達不到實體經濟為佳。



人行的行動表明不想太早進入全面政策寬鬆，是次TMLF可增加政策調控的靈活度。當經濟未來下行壓力增加時，或會推出下一輪寬鬆措施。因此，今次TMLF規模不會太大，屬於試水溫，先應付農曆新年長假前的資金緊張。



中港股市昨日未有因此而炒起，但人行的行動令投資者不再擔心中小微企資金出現斷裂情況，整體對大市未來走勢利好。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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