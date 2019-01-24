東方日報B1：新地112億奪啟德地　呎價達1.73萬元

今年政府賣地以「百億地王」響頭炮，啟德舊跑道首幅面向維港海景住宅地，由新鴻基地產(00016)以112.6億元獨資奪得，總投資額約200億元。該集團在整個啟德發展區已投得兩幅逾百億地皮。是次每方呎成交樓面地價約17,360元，較上月底批出的同區地皮，大幅高出28.4%。



周三批出的啟德第4C區3號地盤，佔地約11.8萬方呎，可建樓面逾64.86萬方呎，上周接獲6份標書。部分入標發展商以合組形式競投。如會德豐地產夥拍中國海外發展(00688)、華懋集團、帝國集團、恒基地產(00012)及新世界發展(00017)投標，另信和置業(00083)則夥拍嘉華國際(00173)。



若單計舊機場跑道區，暫已批出共4幅住宅地，對上3幅於去年底售出，均面向觀塘避風塘方向，成交呎價介乎13,523至15,497元，但今次成交地皮呎價至少高出約12%。



而新地對上一次成功奪地是於去年5月，以賣地史上最高價的251.61億元，投得同區第1F區1號商住地盤，成交樓面呎價亦高達17,776元，至今仍是東九龍紀錄。連同最新投得的用地計算，該集團在區內已擁有逾206.4萬方呎物業發展樓面。



新地副董事總經理雷霆表示，集團周三奪得的啟德地皮，可盡覽維港至鯉魚門海景，預計將來每個單位都享有海景，屬區內臨海地標式豪宅項目。他指出，政府未來會投放大量資源發展區內基建設施，故前景非常好。



至於萊坊執行董事林浩文認為，中標價反映發展商對後市具信心，同時對該區地價及樓價都有指標作用。他估計，項目發展中小型單位為主，亦提供大單位及特色戶，料將是新地的啟德版「海璇」，預計落成後實用呎價約3萬元或更高。



據了解，啟德自2013年至今已經批出19幅地皮，當中3幅屬百億級數，除了上述由新地持有的兩幅住宅地之外，該區亦於2017年誕生了一幅商業地王，為南豐發展以逾246億元投得的第1F區2號地盤商業/酒店地，成為歷年最高價的非住宅用地，總樓面超過191.24萬方呎，計劃作純商廈發展。



雖有「百億地王」增加庫房收益，惟2018至2019財政年度暫只批出13幅地皮(不計加油站)，地價收入約752.5億元。較對上一個年度批出16幅地皮，涉及約1,064.1億元收益，暫時落後約311.6億元，差幅接近三成。



不過，由於本年度餘下時間還有不少地皮推出，相信賣地金額仍存在變數。緊接明天截標的啟德商用地皮，屬跑道區第4C區5號地盤，鄰近郵輪碼頭，可建總樓面約61.2萬方呎，預計每方呎樓面地價約1.5萬元，估值可達約91.8億元。

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