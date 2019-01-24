彭偉新：中通服盈利前景樂觀

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄表示，港股自去年10月由低位24,540點開始反彈，並於本月中升破100天線，港股已升返自去年1月高位33,484點開始形成的下降通道頂部阻力水平。因此，恒指在周一升上27,326點後即有回調亦未嘗無原因。



雖然現時投資者仍然擔心全球經濟增長放緩，以及中美貿易談判或會再生波折。不過，相信港股暫時只會出現整固而並非再度下跌，尤其是港股在整體估值上已返回偏低水平，而且指數已出現了一浪高於一浪的走勢，令恒指有望按整個跌浪總跌幅的38.2%作出反彈，上望27,956點。



內地發展5G已是肯定會進行的事，即使中國在國際市場上遇到阻礙，相信內地5G網絡仍然會在2020年時如期推商業化。因此，內地5G網絡的舖設及維護，相信會在今明兩年內進入高峰。



中國通信服務(00552)主要提供全面的電訊相關支援服務，包括電訊基建設計、施工及項目監理等，因此，相信在內地5G全面推進下，集團未來的整體服務訂單會有明顯增長。該股由去年三月低位4.08元水平反覆回升，雖一度受制於7.6元，但股價亦未有跌穿5.7元，並在兩次跌至該水平後反彈，近日再度回升，並已升至7.6元創52周高位。



由於市場看好內地5G網絡發展，對中通服的盈利有利好作用，建議投資者可買入作中線持有，股價若成功升破7.6元的話，若按由7.6元回調至5.7元的跌幅的1.618倍作為上升目標，股價有機會升上8.7元水平，跌穿50天線6.5元沽出止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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