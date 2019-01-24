王昕媛：國產中成藥格局或有變

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事王昕媛在東方產經「專家點評」專欄表示，上周綠葉製藥(02186)公布將於和阿斯利康(AZ)聯合銷售血脂康，這是第一次一個國產藥企的自主品牌給外企做推廣。根據公司預期，綠藥和AZ聯合銷售後，血脂康未來三年複合增長達40%以上。



這次合作，是繼思瑞康交易後，綠藥第二次和AZ合作。目前血脂康佔公司銷售額10%，2017年銷售額為1.6億元人民幣。公司這次和AZ的合作模式是聯合銷售，即授權推廣，AZ只負責推廣，商務由綠藥自己團隊完成，AZ也不需要備貨。目前主要是中國地區，未來還要在新興市場合作，AZ中國的總裁分管新興市場。



綠藥的血脂康，目前有300至400人銷售隊伍，未來AZ將貢獻心血管和基層市場有3,000多人參與血脂康。該團隊覆蓋80%心血管市場、10萬個醫生。曾經負責多個AZ重磅產品，其中包括可定(瑞舒伐他汀)及倍他樂克。由於4+7「帶量採購」後，瑞舒伐他汀是京新藥業中標。



「帶量採購」明確包攬11個城市60至70%的採購量，故無論未來AZ的產品可定是否降價，未來銷售都將面臨困境。因此，可以認為，本次可定的團隊轉型銷售血脂康，也是在4+7的大背景下的一種雙贏合作。



我們認為，這是綠藥第一次把產品給外企做推廣，而AZ作為一個具有強大學術和研發能力的企業，願意推廣這款中成藥，顯示綠藥在GMP、臨床數據、質量等等方面是被外企認可。



第二，目前血脂康屬於2018年基本藥物目錄、2018年甲類醫保目錄，加上AZ超過3,000人的銷售團隊做推廣，短期規模上量可期。



第三，通過思瑞康、血脂康這兩個產品的合作，公司和AZ之間未來的合作空間被打開了。第四，血脂康的短期上量可以抵銷未來對於力樸素增速下降的擔憂。目前公司現價對應2019年預期市盈率17.6倍，2020年預期市盈率15.4倍。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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