楊俊文：政策受惠股欠缺瞄頭

勝利證券資產管理部基金經理楊俊文在東方產經「專家點評」專欄表示，踏入2019年已經過了三周，指數普遍出現了10%左右升幅，個別股份如騰訊(00700)、中國鐵塔(00788)、中國移動(00941)、信和置業(00083)、領展(00823)及煤氣(00003)等表現卓越。



上升的原因主要是受惠於預期美國今年減少加息、發展5G網絡和放寬打壓手機遊戲等基本面改善。如果大行將這類股份評為全年買入，有機會升足一年，成為今年之星。



至於部分股份雖則受惠政策，升幅與大市同步但表現只算一般。國家先後有利好家電、汽車和內房的措施出台，但相關股份升幅只能算是與大市持平。



汽車業方面，除了貴價車之外，其餘各類銷售大幅下跌，即使有利好政策都只能叫做扶一扶，要令股價拾級而上似乎沒可能。內房方面，地方債太過龐大，減息及取消限購之類會令內房賣掉一些存貨，使房地產商免了債務爆煲，結果只能算是擺平了，再看看碧桂園(02007)要走去搞機械人業務就可見一斑。



家電方面，換房搬家的人多，但家電銷售就下跌，主要原因是以前由無LED電視到有，現在是本來就有家電，搬屋都未必會買新，所以效力只會是一般。



勝利證券資產管理部基金經理 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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