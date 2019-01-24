鄧澤堂：避險需求支持圓匯

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，港股於27,000點上落浮沉，市場仍觀望外圍風險。中美貿易戰、英國脫歐，都成為投資者觀望要素。

國務院副總理劉鶴下周三及周四將於華盛頓進行訪問，與美方就兩國經貿問題進行磋商。然而，雙方就保護知識產權方面仍然存在明顯分歧，市傳美方拒絕中方本周進行預備會議；雖然其後白宮經濟顧問庫德洛否認有關消息，但同時美國正式向加拿大提出引渡孟晚舟，中美關係又再度轉差，令人擔憂。



另一方面，歐洲議會預料於下周開展程序，確認英國與歐盟達成的脫歐協議。由於英國首相文翠珊「脫歐方案B」跟原版大致一樣，筆者擔心的「硬脫歐」風險隨時出現。



在各個風險因素下，筆者依然維持看淡，提防反彈過後，27,000點會再次失守，並急速地重新回到26,200點以下水平。外圍緊張，投資者尋求避險資產，圓匯有追捧。短期風險相信仍持續，日圓或保持強勢。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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