溫灼培：提防紐元短期再度回落

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，新西蘭第4季通脹按月環比雖只升0.1%，十分微弱，但如以按年比仍高企1.9%，與第3季維持不變。數字公布後，大大降低市場對新西蘭央行在未來貨幣政策上傾向減息的可能性，並隨即刺激紐元回升。



早前，由於當地公布第3季GDP只微弱增長0.3%，較第2季的1%增長大幅回落，令市場一度擔心，如新西蘭第4季通脹再出現下滑，或會驅使新西蘭央行今年內作出減息的可能。



不過，現時市場總算可鬆口氣，但現階段料紐元仍難擺脫0.67至0.69的波幅範圍。當中更要提防愈是接近下周三國務院副總理劉鶴與美國財長姆紐欽就中美貿易談判的會面之前，紐元受不明朗因素影響下，有機會受壓，並跌返上述範圍底部。



至於紐元的中長線走勢，重點還看中美貿易談判的最終結果。

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