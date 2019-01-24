陳正犖：減息預期降溫有利紐元

花旗銀行服務財富管理業務高級投資策略師陳正犖在東方產經「專家點評」專欄表示，早前新西蘭公布的通脹數據做好，去年第4季消費者物價指數上升0.1%，按年升1.9%，為過去六個季度最高，亦是自2000年以來首次連續兩個季度優於市場預期，帶動紐元兌美元升上0.6760水平。



值得留意的是，新西蘭央行所關注的新西蘭非貿易通脹按年上升2.7%，為過去四年半以來最高，亦高於央行預測的2.5%，或導致央行要減息的門檻大幅提高。所以，我們預料當局未必會再增加鴿派的程度。



利率期貨市場顯示，今年6月減息的機會率，已由28%下降至18%，減息預期降溫或利好紐元短期表現。



技術上，紐元兌美元的相對強弱指數處於中性水平，或於0.6575至0.6970區間上落，短期支持或為0.6633。

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