歐股收市微跌　家樂福漲近7%

歐洲股市收市微跌。英國富時100指數收報6,842點，跌58點或0.85%；法國CAC指數收報4,840點，跌7點或0.15%；德國DAX指數收報11,071點，跌18點或0.17%。



個股方面，英國Metro Bank股價全日急跌38.92%，此前該行公布去年第4季業績下滑。



外媒報道，私募股權巨頭Apollo Management公布，收購英國包裝公司RPC集團談判將近完成，後者股價升約半成。



法國連鎖超市家樂福表示，儘管受到法國「黃背心」示威影響，去年第4季銷售增長略有放緩，但對整體前景仍有信心；該公司股價升近7%。

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