美股收市：企業季績亮麗　道指上漲171點

美國股市周三表現反覆，三大指數高開後，一度全面轉跌，至收市齊收復失地。道指收報24,575點，升171點或0.7%；標指收報2,638點，升5點或0.22%；納指收報7,025點，升5點或0.08%。



道指成分股當中，國際商業機器(IBM)表現最好，股價全日飆升8.49%；聯合技術和寶潔分別升5.38%和4.87%。該三間公司最新發布的業績均好過市場預期。



美國政府局部關門已經接近5個星期，參議院決定將於當地時間周四(24日)，對兩項旨在結束關門狀態的提案進行關鍵投票，其中一項提案由共和黨提出，另一項提案由民主黨提出，惟市場預期兩個方案均難獲得通過。



Zoe Financial創辦人Andres Garcia-Amaya表示，市場最終仍然關注企業盈利表現，但擔心科技股可能會引發股市下跌，因為該板塊的毛利率開始受損，可能令投資者感到不悅。



據外媒統計，至今暫有14%的標指企業公布季績，約72.9%的企業盈利好過預期；但只有58.7%的企業收入勝預期。



此外，該些企業平均盈利按年增13.2%，稍好過預期，但其將是自2017年第四季以來最低的增速。

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