【市前重點睇】道指收升171點　鎊匯漲至1.308

●美匯指數跌至96.1水平，港匯企7.845，離岸人民幣(CNH)升至6.792，圓匯隔夜觸及110後最新回升至109.5，歐元升上1.1384，英鎊漲至1.308。金價企1,283美元。布油61美元關失復得，紐油企52.4美元。道指期貨窄幅偏軟。



●白宮指如果政府停擺延續到3月底，本季度美國經濟可能會出現零增長，但一旦聯邦機構重新開門，經濟就會出現「大幅增長」。



●歐盟貿易官員指出，如果美國總統特朗普堅持對歐盟汽車和汽車零部件加徵關稅，歐盟將準備對價值200億歐元的美國商品加徵關稅。



●道指收報24,575點，升171點；標指收報2,638點，升5點；納指收報7,025點，升5點。 https://bit.ly/2S3Jbr0



●港股ADR指數收報26,981點，跌26點。 https://bit.ly/2HrA3Z2



●美國10年期國債孳息率升0.17個點子，報2.7409厘。



●委內瑞拉國會議長兼反對派領袖瓜伊多自行宣誓為「看守總統」，隨即獲得特朗普承認，總統馬杜羅宣布與美國斷交。



-傳如果委內瑞拉的政治局勢進一步惡化，美國最早或於本周對該國實施石油制裁。



●紐約期油收報每桶52.62美元，跌39美仙或0.74%；布蘭特期油收報每桶61.14美元，跌36美仙或0.59%。 https://bit.ly/2RH4dwa



●紐約期金收報每安士1,284美元，升60美仙。 https://bit.ly/2AWvOz6



●英國富時100指數收報6,842點，跌58點；法國CAC指數收報4,840點，跌7點；德國DAX指數收報11,071點，跌18點。 https://bit.ly/2S5AegT



●英內閣潑冷水！未打算延脫歐期限，鎊匯升穿1.3關。 https://bit.ly/2B9ZWHB



●德國總理默克爾在達沃斯經濟論壇上呼籲迅速恢復常規貨幣政策，敦促歐元區提升全球影響力。



●對沖大鱷：市場仍太樂觀，歐洲恐最先引爆經濟災難。 https://bit.ly/2RPeHde



●加拿大駐華大使稱華為副董事長兼首席財務官孟晚舟有「強力論據」來反對被引渡至美國。



-英國議會下院科技委員會致函華為，表達對中國政府介入該公司海外業務的擔憂，希望華為澄清安全顧慮。



●中國國資委主任肖亞慶稱，「中國製造2025」是中國製造業發展的自然結果，並將為全世界帶來貢獻。



●報道指中國可能被排除在建立全球電子商務市場新規則的談判之外，因為遭到美國等其他國家反對。



●港交所行政總裁李小加表示，企業來港上市不設任何「綠色通道」。 https://bit.ly/2DuFHpn



●【10年前後】2009年上車盤「一球」有找，如今... https://bit.ly/2FHyYe9



●新地逾112億奪啟德維港景住宅地。 https://bit.ly/2T5RwHP





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其他精彩新聞：新地112億奪啟德地 呎價達1.73萬元

https://bit.ly/2Wed9YI



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