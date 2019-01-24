委內瑞拉局勢惡化！主權美元債反累漲25%　油價靠穩　

綜合外電報道，委內瑞拉國會議長兼反對派領袖瓜伊多周三(23日)在首都加拉加斯一場示威中，自行宣誓為「看守總統」，幾分鐘後，美國總統特朗普表示承認其臨時總統地位。



總統馬杜羅隨即宣布和美國斷交，並下令美國外交官72小時內離開該國。軍方也宣布不承認瓜伊多的看守總統身份。



據報，此前美國準備制裁該國原油出口；消息指，如果政治局勢進一步惡化，美國或最早於本周對委內瑞拉實施石油制裁。消息令油價收復部分跌幅，紐約原油收跌0.7%，報52.62美元；布蘭特原油跌0.6%，報61.14美元；亞洲市分別續企52.6及61.1美元水平。



委內瑞拉擁有世界最大的原油儲量，今年還是石油輸出國組織(OPEC)輪值主席國，如果特朗普政府加大制裁，供應可能會進一步受到干擾。



特朗普上台以來不斷擴大對馬杜羅的經濟制裁和譴責。據報，白宮官員本月初曾警告一些美國煉油廠，特朗普政府正考慮對委內瑞拉石油出口實施制裁，建議他們尋找其它重質油來源。而石油公司則懇請特朗普政府不要實施制裁，稱這可能使海灣和東海岸煉油廠處於劣勢，並推升汽油價格。



值得留意的是，委內瑞拉美元債券周三進一步上漲，今年以來平均漲幅達25%。據指，雖然委內瑞拉大部分債券違約，但投資者認為政權更迭可能會帶來修復經濟和重組債務的計劃。



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