亞洲股市：日股跌逾百點　衛采醫藥跌2%

美股收升；亞洲股市個別發展。日本日經225指數早段跌119點或0.58%，報20,474點。



板塊方面，公用事業股跌1%，醫療保健股跌0.9%，地產股跌0.6%。個股方面，衛采醫藥跌2%，關西電力及京成電鐵齊跌逾1%，日產汽車跌0.6%。



Eagle Industry跌4%。公司下調全年營業利潤預測21%。



服飾店Shimamura升0.6%。集團1月同店銷售額按年降0.1%。



久光製藥升0.3%。花旗將其評級由「沽售」上調至「中性」。



首爾綜合指數微跌1點或0.07%，報2,126點。東部製鋼、進洋化學及NI Steel均跌超過2%，三星電子升1%。



澳洲悉尼普通股指數升6點或0.11%，報5,915點。板塊方面，能源股升0.9%，地產股升0.1%。個股中，Autosports漲4%，Alliance礦物資產揚升3%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

